2022-02-18 09:00:00 – 2022-02-18 12:30:00

Saint-Sever Landes Saint-Sever 8 EUR Pendant les vacances de février, les enfants aussi peuvent se relaxer lors de séances de yoga avec Terre Sage !

Les exercices de yoga adaptés à l’enfant sont ludiques. Ils reposent généralement sur des postures d’animaux (chat, chien tête en bas…), sur la respiration et la relaxation au sol.

3-5 ans : 09h00 – 09h45

6-8 ans : 10h15 – 11h15

9-13 ans : 11h30 – 12h30

@terresage

