Mille et une histoires Bischoffsheim, 27 avril 2022, Bischoffsheim. Mille et une histoires Bischoffsheim

2022-04-27 17:00:00 – 2022-04-27 17:30:00

Bischoffsheim Bas-Rhin Bischoffsheim C’est l’occasion de se retrouver pour écouter et découvrir de nouvelles histoires avec ses frères et sœurs, ses copains et les adultes qui nous accompagnent. Un moment doux, parfois foufou, pour s’émerveiller. Dès 5 ans. C’est l’occasion de se retrouver pour écouter et découvrir de nouvelles histoires avec ses frères et sœurs, ses copains et les adultes qui nous accompagnent. Un moment doux, parfois foufou, pour s’émerveiller. +33 3 88 50 75 02 C’est l’occasion de se retrouver pour écouter et découvrir de nouvelles histoires avec ses frères et sœurs, ses copains et les adultes qui nous accompagnent. Un moment doux, parfois foufou, pour s’émerveiller. Dès 5 ans. Bischoffsheim

