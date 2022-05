METZ’TORII Metz, 21 mai 2022, Metz.

Metz’Torii, le plus grand évènement geek familiale de la région, est de retour pour une nouvelle édition au parc des expositions de Metz ! Une convention pour tout public, qui saura ravir les petits comme les grands.

Pour cette 5ème édition, comptez sur nous pour passer un weekend exceptionnel. Au programme : toujours plus de jeux vidéo, d’animations, de cosplay, de mangas, de comics, de figurines, de découverte et de convivialité sur plus de 10 000m²!

Metz’Torii est un espace privilégié pour le jeu, la compétition et la découverte. Le public pourra ainsi partir à la découverte du Japon et de ses jeux, avec l’association Les amis du Japon. L’association Les tables de l’imaginaire animera, quant à elle, l’espace consacré aux jeux de société et proposera jeux de rôle, escape game et murder room (réservation à prévoir).

Les plus compétiteurs et les plus créatifs pourront, quant à eux, se tourner vers les concours de cosplay ainsi que l’espace gaming avec plus de 2000m² dédiés aux jeux vidéo (rétrogaming, réalité virtuelle, bornes d’arcade),

Metz’Torii 2022 vous proposera :

– Des invités de marque : Venus du monde entier, des acteurs, auteurs, youtubeurs connus dans leur milieu seront présents pour des séances de dédicaces !

– L’espace Tsumé : Des expositions, des invités… TSUME revient encore une fois à Metz’Torii avec un lot d’animations et de nouveautés.

– Metz’Torii Gaming : Jeux indépendants, expérience rétro, free play et tournois, —— Metz’Torii Gaming est le tout nouvel espace jeux vidéo de la convention.

– Du manga et de la BD : Des auteurs de bandes dessinées et mangakas français seront présents pour présenter leurs ouvrages et rencontrer les lecteurs lors de séances de dédicaces.

– Animations et Cosplay : Des karaokés géants, des conférences, des quizz et jeux sur scène avec nos invités, des concours de cosplays, des compétitions, tout est réuni pour une convention inoubliable !

– Jeux de société : Tournois, tables de jeux, animations pour les plus jeunes … Préparer vos plateaux et vos decks, la caverne du Gobelin et les Jeux de Stan investissent Metz’Torii avec une mission : vous accrocher à la folie du jeu de société.

– Expositions harry potter, lego,…

– Concerts Early Bird

