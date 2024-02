Mes années Sardou Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Saint-Juéry, samedi 30 mars 2024.

Mes années Sardou Serge Albarel chante Michel sardou Samedi 30 mars, 20h30 Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry 10 €

Depuis 2011, ce chanteur lotois revendique son amour de la chanson française et nous délecte de ses

interpréta ons autour de ces trois spectacles « Mes Années ‘SARDOU’ » , « Il était une…voix ! » et

« Mes Années ‘CARPENTIER’ ».

Les observateurs le définissent comme un des plus fidèles interprètes de l’un des derniers tauliers de

la variété française , Michel SARDOU.

Lui se définit simplement comme un ar ste qui aime partager sa passion avec le public et lui procurer

du plaisir car avec Serge c’est humour et émo on garan s. Et ne lui parlez pas de sosie vocal, il ne se

définit pas ainsi glissant au contraire qu’il préfère entendre à la fin du spectacle « on a fermé les yeux

et c’était lui ! ».

Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry Avenue de la Gare, saint-juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie

spectacle concert

