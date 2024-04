Exposition « En attendant le coup d’envoi » Espace Reynès Albi, jeudi 2 mai 2024.

Exposition « En attendant le coup d’envoi » Au printemps 2023, l’équipe de l’inventaire général proposait aux apprentis photographes du Lycée Clément de Pémille de Graulhet de documenter les stades de rugby du Tarn. 2 mai – 1 juin Espace Reynès Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T09:30:00+02:00 – 2024-05-02T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

La sélection d’images expose le moment avant le début du match, quand le stade est encore calme. Les joueurs arrivent et le public va bientôt prendre place dans les stades de Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Rabastens et Gaillac.

Cette exposition est enrichie d’équipements culturels et sportifs contemporains réalisés dans le Tarn.

Cet événement s’inscrit dans la thématique culturelle départementale 2024 Mouvements, quand sport et culture font équipe. Retrouvez la programmation sur rdvculturels.tarn.fr

Espace Reynès 14, rue Timbal, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

Kévin Bouchard © Inventaire général Région Occitanie