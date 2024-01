Vide-greniers Salle Polyvalente de Fréjairolles Fréjairolles, dimanche 28 avril 2024.

Vide-greniers Vide-greniers le dimanche 28 avril 2024 à la salle polyvalente de Fréjairolles Dimanche 28 avril, 07h30 Salle Polyvalente de Fréjairolles Tarifs exposants salle (profondeur 1,50 m) 4,5 €/m ; extérieur emplacement terrain basket (profondeur 2 m) 3 €/m ; emplacement parking place stationnement :12 € ; emplacement parking place mobilité réduite 14 € ; forfait électricité 6 €

Début : 2024-04-28T07:30:00+02:00 – 2024-04-28T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T07:30:00+02:00 – 2024-04-28T16:30:00+02:00

L’Association de Gymnastique Volontaire de Fréjairolles vous informe qu’elle organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 28 avril 2024. Les exposants pourront s’inscrire lors des permanences des jeudis 04, 11, 18 et 25 avril 2024 de 18h à 19h, à la salle des associations à côté de la mairie de Fréjairolles.

Salle Polyvalente de Fréjairolles 4 Route d’Albi, 81990 Fréjairolles Fréjairolles 81990 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 74 00 92 »}, {« type »: « link », « value »: « https://drive.google.com/drive/folders/1oFTpxz0lq5G0Q5LqfLZ9gZ6L3CVo7QI8 »}, {« type »: « email », « value »: « gymfrejairolles@gmail.com »}]

