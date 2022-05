Mémorial Bruno Willecoq Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Mémorial Bruno Willecoq Abbeville, 4 juin 2022, Abbeville. Mémorial Bruno Willecoq Abbeville

2022-06-04 19:30:00 – 2022-06-04

Abbeville Somme 5 5 10 Retrouvez le Mémorial avec, cette année, 8000 € de primes pour les plus sportifs d’entre vous. Au programme de cet événement, 3 circuits pour tout type de coureur :

Une course gratuite pour les enfants à 19h30

Un parcours de 5km à 20h (inscription : 5€)

Un parcours de 10km à 20h45 (inscription : 10€) Un challenge entreprise de 5km est également possible, à partir de 10 coureurs.

