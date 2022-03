Mektoub Marseille 1er Arrondissement, 29 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Mektoub Place Halle Delacroix Halle Delacroix Marseille 1er Arrondissement

2022-05-29 16:00:00 – 2022-05-29 Place Halle Delacroix Halle Delacroix

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

UN INTIME STAND-UP DE CIRQUE DE LA NOUR



Des formes, des femmes, une femme : boule à facettes aux multiples ipséités. Tantôt blédarde, tantôt lascarde ou encore chanteuse-philosophe du dimanche. Mektoub est une sorte de journée portes ouvertes au coeur d’une trentenaire qui questionne ce dont elle hérite et ce dont elle s’acquiert. Ce dont elle a honte et ce dont elle est fière. Une odeur de menthe qui embaume l’atmosphère, un cerceau y défie les règles métaphysiques. Un corps qui parle de 1001 manières ; une spirale éternelle en quête d’amour-propre et de lumière.



Distribution

• De et avec Mounâ Nemri • Regard extérieur Maël Tebibi • Technique Jenny Pink Charreton ou Kazy de Bourran ou Charlène Thomas Huercio • Administration et production Christine Sabrié et Claire Aberlenc • Production et diffusion Suzon Mouilleau • Cie La NOUR • Photo © Lindçay Amanat

Performance dans l’espace public de et avec Mounâ Nemri

Place Halle Delacroix Halle Delacroix Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-10 par