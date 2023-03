À la découverte de la Sardaigne Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

À la découverte de la Sardaigne Médiathèque Pierre-Amalric, 8 juin 2023, Albi. À la découverte de la Sardaigne Jeudi 8 juin, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre Destination touristique de plus en plus à la mode, la Sardaigne a une histoire peu connue. Découvrez, à travers cette conférence, paysages, personnages, traditions, curiosités de la deuxième plus grande île de la Méditerranée. Conférence par Sara Sabeddu avec l’association Dante Alighieri. À l’issue de la conférence, un pot sera offert par l’association Dante Alighieri, avec dégustation de produits sardes. Adultes / adolescents. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h Mercredi : 10h-18h Jeudi : 13h-18h Vendredi : 10h-18h Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

