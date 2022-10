Ah l’Amour !!! Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Ah l’Amour !!! Médiathèque Les Etoiles, 31 janvier 2023, Villenave-d'Ornon. Ah l’Amour !!! 31 janvier – 4 février 2023 Médiathèque Les Etoiles

Public adulte • Gratuit sur réservation

Semaine de la romance Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 96 56 40 Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année. La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place. Littérature, cinéma, musique, écriture : ambiance romantique garantie. Le temps d’une semaine, voyons la vie en rose ! Programme : Mardi 31 janvier 18 h : café culture spécial romance avec la librairie « Les 400 coups » (Bordeaux) Mercredi 1er février 19 h : cinétoiles, projection d’un film romantique Jeudi 2 février 18 h : quizz littéraire « Amour, amour » Vendredi 3 février 19 h : blind test « Les chansons d’amour » Samedi 4 février 14 h : atelier d’écriture « Déclarer sa flamme » avec Le chemin des mots – Florence Frouin

