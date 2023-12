Initiation au jeu de rôle Médiathèque intercommunale Cazals, 26 avril 2024, Cazals.

Cazals Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

Venez vous initier au jeu de rôle lors d’une séance animée par Belisaire Earl (Gamelot) !

Vous participerez à une aventure vous faisant découvrir le jeu de rôle en général, et plus particulièrement un univers différent à chaque séance.

Prochaines séances d’initiation au jeu de rôle à la médiathèque de Cazals :

Vendredi 26 janvier | 20h : Bienvenue à Mos Shuuta – initiation au jeu de rôle Star Wars

Vendredi 29 mars | 20h : Les contes de la Comté – initiation au jeu de rôle l’Anneau Unique dans l’univers du Seigneur des Anneaux

Vendredi 26 avril | 20h : La malédiction de Clairval – aventure dans l’univers de Chroniques Oubliées

A partir de 12 ans

Sur inscription à la bibliothèque.

Médiathèque intercommunale

Cazals 46250 Lot Occitanie



