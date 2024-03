Spectacle Yves Pujol J’Adore Toujours ma Femme Route de la Moliere Le Vigan, samedi 4 mai 2024.

Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle nous vivons.

Le spectacle a été co-écrit en collaboration avec Georges Wolinski.

Yves Pujol a participé à de nombreuses émissions de radio et télévision (Patrick Sébastien, Michel

Drucker, …) et passe quotidiennement sur Rire et Chansons. 1818 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Route de la Moliere Espace Jean Carmet

Le Vigan 46300 Lot Occitanie

