Fêtes des plantes et de la Nature Marcilhac-sur-Célé, samedi 4 mai 2024.

Fêtes des plantes et de la Nature Marcilhac-sur-Célé Lot

Marché aux plantes et artisans, spectacle, animations et concerts !

La fête des plantes et de la Nature et de retour le 04 mai 2024 pour la 4ème édition

Avec à nouveau une riche programmation culturelle (Animations, concerts, spectacles) et bien sur le marché aux plantes et artisans.

Au plaisir de vous retrouver sur le marché aux plantes

L’équipe d’Olterra. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

place des platanes

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie contact@olterra.fr

