Festival de Rocamadour Emmeran Rollin Vibrance #3 Rocamadour, samedi 4 mai 2024.

Festival de Rocamadour Emmeran Rollin Vibrance #3 Rocamadour Lot

Concert, sortie de disque

A l’occasion de la sortie de son deuxième album Vibrance #2 pour le Label Rocamadour, Emmeran Rollin vous embarque dans un voyage captivant au coeur du monde vibrant de Jean-Sébastien Bach. Il prolonge avec une troisième récital poursuivant ainsi l’intégral de la musique pour orgue de ce compositeur baroque. Laissez-vous emporter par ces euvres à la foi complexes et intemporelles, et plongez-vous dans l’héritage musical profond d’un des plus grands compositeurs de l’histoire sur le grand Orgue Daldosso de la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour

Distribution

Emmeran Rollin Orgue

Porgramme

Oeuvres de Jean-Sébastien Bach (1685 1750)15 EUR.

Basilique Saint Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04 21:30:00



