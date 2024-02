Soirée Dégustation de … vin, musique et peinture ! Concorès, samedi 4 mai 2024.

Soirée Dégustation de … vin, musique et peinture ! Concorès Lot

Performance peinture en live et en musique avec dégustation de la cuvée « Samuel COVEL » !!! avec Martin Cauvel

À partir de 19h00

puis Concert solo de Samuel COVEL à 21h ! 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:00:00

fin : 2024-05-04

Salle des Fêtes

Concorès 46310 Lot Occitanie festiceou@gmail.com

