Marché des Potiers Place de la Libération Cahors, 4 mai 2024, Cahors.

Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Pour la onzième année, les Lotois et Cadurciens vont retrouver une vingtaine de potiers-céramistes exposants, venant de tout le grand Sud Ouest, voire au-delà, certains de renommée nationale. A l’issue d’une sélection attentive, certains potiers ayant exposé les années précédentes seront présents, ainsi qu’une dizaine de nouveaux talents à découvrir. Un atelier est d´ailleurs proposé aux enfants pour découvrir les premiers gestes..

L’association « Le Marché des Potiers de Cahors » organise le samedi 4 mai 2024, la onzième édition du Marché des Potiers , place de la Libération, rue Clément Marot, et Place des Républicains Espagnols, de 8h00 du matin à 18h00.

Grès, porcelaine, céramique vernissée, faïence tranditionnelle, raku, poterie utilitaire ou pièce unique …. une large palette de l’art millénaire du travail de la terre sera exposée ; Venez découvrir la diversité et la créativité de chacun des artistes, qui à ce jour, travaillent dans le secret de leurs ateliers….

Ce marché est exclusivement réservé à des créateurs professionnels, gage de qualité !

Le marché des Potiers s’affirme comme une manifestation culturelle incontournable, au cœur du centre historique, soutenue par la Mairie de Cahors.

N’hésitez pas à faire un petit détour Place de la Libération et Place des Républicains espagnols. Vous serez les bienvenus à ce rendez-vous annuel de la découverte de l’art de la céramique

Place de la Libération

Cahors 46000 Lot Occitanie



