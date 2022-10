Ce qu’il en coûte Médiathèque d’Ornon, 7 avril 2023, Villenave-d'Ornon.

Ce qu’il en coûte Vendredi 7 avril 2023, 20h30 Médiathèque d’Ornon

Public adulte • Gratuit sur réservation

Spectacle de théâtre et musique

Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://cielesattracteurse.wixsite.com/accueil/ce-qu-il-en-co%C3%BBte”}]

05 57 96 56 30 https://www.villenavedornon.fr/culture-sport-loisirs/mediatheques/

Les soignants, le 4ème âge, la crise de l’hôpital public…vus par la Cie les attracteurs étranges.

La crise sanitaire nous amène à regarder les soignants d’un autre œil, voire à les regarder tout court.

Le spectacle s’appuie sur une base documentaire à partir de laquelle s’est écrit un monologue.

Marie Delmarés imagine un jeu très physique, organique, direct, à fleur de peau. Afin de rompre avec le premier degré que pourraient susciter les témoignages recueillis, elle a décidé de s’entourer d’un musicien qui accompagnera « en live » le texte, fera ressortir sa musicalité, apportera le contrepoint, des respirations et la poésie nécessaire.

La musique n’aura pas une place secondaire. Il s’agira d’un véritable duo texte/musique.



