Mayade Saint-Martin-de-Seignanx, 30 avril 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Mayade Route de Barrère Place Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx

2022-04-30 18:30:00 – 2022-04-30 20:00:00 Route de Barrère Place Jean Rameau

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

EUR En 2022, la mayade revient à Saint-Martin de Seignanx !

Les mayés sont heureux de fêter, dans la plus pure tradition gasconne, l’installation du “mai” samedi 30 avril à 18h30 sur la place Jean Rameau.

Pour accompagner les accompagner, les Bergers du Seignanx donneront un spectacle de danses traditionnelles landaises sur échasses et un apéritif tapas sera offert par la mairie qui clôturera ce moment convivial et festif !

En 2022, la mayade revient à Saint-Martin de Seignanx !

Les mayés sont heureux de fêter, dans la plus pure tradition gasconne, l’installation du “mai” samedi 30 avril à 18h30 sur la place Jean Rameau.

Pour accompagner les accompagner, les Bergers du Seignanx donneront un spectacle de danses traditionnelles landaises sur échasses et un apéritif tapas sera offert par la mairie qui clôturera ce moment convivial et festif !

+33 5 59 56 60 60

En 2022, la mayade revient à Saint-Martin de Seignanx !

Les mayés sont heureux de fêter, dans la plus pure tradition gasconne, l’installation du “mai” samedi 30 avril à 18h30 sur la place Jean Rameau.

Pour accompagner les accompagner, les Bergers du Seignanx donneront un spectacle de danses traditionnelles landaises sur échasses et un apéritif tapas sera offert par la mairie qui clôturera ce moment convivial et festif !

Mairie de St Martin de Seignanx

Route de Barrère Place Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2022-04-20 par