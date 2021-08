Pléneuf-Val-André Centre nautique de PLENEUF VAL ANDRE Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Matelot Écolo Centre nautique de PLENEUF VAL ANDRE Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Matelot Écolo Centre nautique de PLENEUF VAL ANDRE, 16 août 2021, Pléneuf-Val-André. Matelot Écolo

du lundi 16 août au dimanche 29 août à Centre nautique de PLENEUF VAL ANDRE

Savant mélange entre animations ludiques, séances de découverte du milieu marin et patrimoine maritime et activités nautiques. Ce séjour est destiné aux 8 -11 ans. Idéal pour les enfants curieux, aventuriers, et envieux de découvrir un environnement particulier qu’est le monde maritime. – des jeux de piste façon Pirates – du kayak – du catamaran – des animations environnement et scientifiques – des ateliers cuisine à base d’algues Bref de quoi apprendre tout en s’amusant !

500

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre nautique de PLENEUF VAL ANDRE Rue du corps de garde, 22370 PLENEUF VAL ANDRE Pléneuf-Val-André La Caderie Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T23:00:00;2021-08-17T08:00:00 2021-08-17T23:00:00;2021-08-18T08:00:00 2021-08-18T23:00:00;2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T23:00:00;2021-08-20T08:00:00 2021-08-20T23:00:00;2021-08-21T08:00:00 2021-08-21T23:00:00;2021-08-22T08:00:00 2021-08-22T23:00:00;2021-08-23T08:30:00 2021-08-23T23:30:00;2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T23:30:00;2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T23:30:00;2021-08-26T08:30:00 2021-08-26T23:30:00;2021-08-27T08:30:00 2021-08-27T23:30:00;2021-08-28T08:30:00 2021-08-28T23:30:00;2021-08-29T08:30:00 2021-08-29T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Centre nautique de PLENEUF VAL ANDRE Adresse Rue du corps de garde, 22370 PLENEUF VAL ANDRE Ville Pléneuf-Val-André lieuville Centre nautique de PLENEUF VAL ANDRE Pléneuf-Val-André