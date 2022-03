Mariage de l’Ami Fritz Marlenheim, 14 août 2022, Marlenheim.

Mariage de l’Ami Fritz Marlenheim

2022-08-14 – 2022-08-15

Marlenheim Bas-Rhin Marlenheim

Chaque été, le « Mariage de l’Ami Fritz » est une grande fête folklorique attendue par de nombreux spectateurs friands d’histoire !

Le 14 août, Fritz vous invite à profiter de ses “derniers moments de liberté” pour l’enterrement de sa vie de garçon. Vous aurez alors l’occaion de flâner dans les rues de Marlenheim tout en découvrant les stands des artisans du Marché du l’Artisanat et du Terroir. A la tombée de la nuit, un magnifique feu d’artifices viendra saluer les futurs jeunes mariés.

Le 15 août, le mariage de Fritz et Suzel se déroule dans le respect de la tradition. Les invités se réjouissent de pouvoir accompagner nos deux jeunes mariés dans les rues de Marlenheim et d’être les témoins de leur bonheur.

Reconstitution d’un mariage dans la tradition alsacienne du XIXè siècle.

+33 3 88 59 29 55

Marlenheim

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble