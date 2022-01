Marche populaire Soufflenheim, 13 février 2022, Soufflenheim.

Marche populaire Soufflenheim

2022-02-13 – 2022-02-13

Soufflenheim Bas-Rhin

Marche organisée par le F.C. Soufflenheim sous l’égide de la FFSP et l’IVV. Parcours adapté et 10 km/20 km, départ de 8h à 14h. Boissons et petites collations gratuites aux points de contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée.

Découvrez les villages de potiers tout en vous amusant !

Marche organisée par le F.C. Soufflenheim sous l’égide de la FFSP et l’IVV. Parcours adapté et 10 km/20 km, départ de 8h à 14h. Boissons et petites collations gratuites aux points de contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée.

Soufflenheim

dernière mise à jour : 2022-01-26 par