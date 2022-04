Marche gourmande Lapoutroie, 26 juin 2022, Lapoutroie.

Marche gourmande Lapoutroie

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 12:30:00

Lapoutroie Haut-Rhin

EUR Petits et grands passent un bon moment lors de cette marche gourmande « Les Terrasses de Lapoutroie » en pleine nature et déguste un menu, étapes par étapes .

Marche de 11 km environ adapté pour toute la famille (non carrossable aux poussettes) ponctuée de 5 étapes où vous pourrez déguster des produits locaux. Découvrez les richesses, le patrimoine, le charme des pâturages et des forêts, les fermes vosgiennes, la fenaison ou encore la tour du Faudé.

Départ de la Salle des Loisirs (entre 10h et 12h30, toutes les demi-heures), Froide Fontaine, Kermodé, Mérelles, Faudé et retour vers la Salle des Loisirs.

Menu

– Apéritif: bière artisanale, vin muscat ou boisson sans alcool. Bretzel, samoussa et biscuits apéritif.

– Entrée: terrine de sanglier ou saumon fumé, accompagnement de salades et ses sauces.

– Plat: jambon à l’os, pommes de terre et carotte, accompagnement salade verte.

– Fromage: assortiment de 3 fromages (munster, petit blanc et tome fermière).

– Dessert: mousse mangue passion ou tarte myrtille avec chantilly ou gâteau caramel toffee.

Sur réservation.

Un parcours de 11 km, adapté à toute la famille avec 5 haltes gourmandes. Sur réservation.

+33 3 89 47 50 10

Lapoutroie

