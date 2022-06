Marché de producteurs et créateurs locaux Montréal Montréal Catégories d’évènement: Ardèche

2022-07-06 17:00:00 – 2022-08-24 21:00:00

Ardêche Montréal Marché de producteurs et créateurs locaux tous les mercredis jusqu’au 24 août inclus de 17h à 21h sur la place du village. Légumes, fruits, fromages, viandes, vin, bijoux, produits de couture… Le marché peut être agrémenté d’une animation musicale. mairie.montreal07@wanadoo.fr +33 4 75 39 11 70 Place du village Le village Montréal

