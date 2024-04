Course de Caisse à Savon de Bonneville Agora Lalevade-d’Ardèche, dimanche 5 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T08:30:00+02:00 – 2024-05-05T19:00:00+02:00

L’association Festi’Bonneville organise le dimanche 5 mai 2024, une course de caisse à savon constituée de plusieurs manches et diverses animations.

L’ensemble de la manifestation se déroule Rue de Pressy – Parking de l’Agora à Bonneville.

 A partir de 7h00 : Fermeture de la route de la descente

 8h30 – 9h30 : Arrivée des équipes

 9h30 à 10h30 : Contrôle technique

 11h00 à 13h00 : 1ère descente et 2nde descente

 13H00 à 14h00 : Pause

 15H00 à 18h00 : 3ème descente et 4ème descente, suivies de la remise des prix

Des prix seront prévus pour récompenser :

o Coup de cœur du public : la caisse ayant eu le plus de vote du public correspondant au plus grand nombre de like de la photo de la caisse, sur notre page facebook et instagram) – votes ouverts jusqu’à 17h00

o Caisse à savon la plus jolie : le jury évaluera la créativité et l’esthétique

o Caisse la plus festive : le jury évoluera le degré d’ambiance apporté tout au long de la course (du départ à l’arrivée)

o Coup de cœur du Jury : le jury prendra en considération divers critères tels que le fair play, la bonne humeur, la qualité de al construction de la caisse, etc pour définir son coup de coeur

o Prix junior -16ans : le jury prendra en considération divers critères tels que le fair play, la bonne humeur, la qualité de la construction de la caisse, etc pour définir son coup de cœur uniquement pour les participants de -16ans

o Grand gagnant : le jury additionnera les points accordés à chaque critères listés ci-dessus pour définir le grand gagnant

Les récompenses à gagner pour chaque catégories sont les suivantes :

o une inscription offerte pour l’année prochaine

o une coupe

o des goodies

Agora 42 Av. de la Gare, 74130 Bonneville Lalevade-d'Ardèche 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

