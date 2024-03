Flâneries autour de l’Arbre d’Or Musée Magnanerie de Lagorce Lagorce, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Le mûrier est un arbre aux 1000 secrets… Découvrez le au travers des différentes animations proposées par les agents du musée VER A SOIE !

Musée Magnanerie de Lagorce 320, rue de la traverse, 07150 Lagorce, Auvergne-Rhône-Alpes Lagorce 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 88 01 27 »}] Le musée Magnanerie de Lagorce offre, d’avril à septembre, la découverte du plus important élevage de vers à soie ouvert au public. Des collections entomologiques et objets d’anciens producteurs de cocons apportent un témoignage sur les pratiques séricicoles. Au devant du musée, une collection variétale de mûriers (espèces à fruits ou anciennes du genre Morus) vient arborer une pente douce aménagée pour lier le bourg au bas du village (accès parkings, sentiers de randonnée, aire de jeux) : cet arboretum thématique est désigné comme « la calade aux mûriers », son accès en est libre et piéton uniquement (PMR). Sa conception par le pépiniériste Frédéric Cochet répond aux objectifs urbanistiques, paysagés, culturels et patrimoniaux du village. Lagorce n’est qu’à 5km de Vallon Pont d’Arc et 9km de la grotte Chauvet. Des parkings pour les voitures et camping-cars situés en contrebas du village, quartier Salastre, viennent soulager la traverse du chef-lieu : suivre la direction Ruoms/Vogüé pour sortir du chef lieu, prendre la route du Salastre sur votre droite (elle contourne le cimetière) et à 900 mètres, après le départ du sentier botanique et sur le chemin qui remonte en direction du village, 2 parkings sont disponibles. Le second parking a des places PMR et borne électrique.

© DelphineMarguerit