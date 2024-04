Visite guidée par le propriétaire Jardin La Terre Pimprenelle Alboussière, vendredi 31 mai 2024.

Visite guidée par le propriétaire Visite guidée par le propriétaire et jardinier. Le jardin a 23 ans. 31 mai – 2 juin Jardin La Terre Pimprenelle Entrée au tarif préférentiel de 5€ enfants et adultes

Visite guidée par le propriétaire et jardinier. Le jardin a 23 ans.

Jardin La Terre Pimprenelle 75, chemin du petit courbis, 07440 Alboussière Alboussière 07440 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 58 00 27 http://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/ https://www.facebook.com/Jardin-La-Terre-Pimprenelle-Alboussi%C3%A8re-Ard%C3%A8che-1705871403013532/ « La terre Pimprenelle » se situe en Ardèche, sur le plateau de Crussol, à Alboussière. Le jardin créé en 2001, est labellisé « Jardin remarquable » depuis 2012, avec plus de 1200 arbres et arbustes dont 600 variétés différentes. Le jardin a une superficie d’1 ha. Il est structuré sur le nombre d’or (ellipses, spirales, suites, triangles, etc.). Le nombre des éléments (arbres, arbustes, vivaces, pierres…) fait référence à la suite de Fibonacci, Le but étant de créer un espace harmonieux d’énergies positives. Le minéral et le végétal entretiennent des liens très étroits : le minéral raconte l’histoire de la terre, le végétal s’en nourrit.

