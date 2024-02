Marché de Créateurs Place Camille Debard La Voulte-sur-Rhône, dimanche 12 mai 2024.

Marché de Créateurs Place Camille Debard La Voulte-sur-Rhône Dimanche 12 mai, 10h00

Début : 2024-05-12 10:00

Fin : 2024-05-12 18:00

https://www.lespucesdelavoulte.com/marche-createur

Sur la place Debard à l’ombre des platanes, ce marché réunira des artisans créateurs, des artistes et des producteurs de la région

Le chaland pourra déambuler entre plus de 80 stands d’artisans créateurs en tout genre du potier au bijoutier en passant par l’ébéniste ou le coutelier. Il découvrira les œuvres de peintres, graveurs et sculpteurs et appréciera le savoir faire de nos producteurs locaux qu’ils soient castanéiculteurs, brasseurs, herboristes, apiculteurs ou autre. Tous ont la particularité d’être créateurs-producteurs dans leur domaine et ne proposent que leurs produits. La revente n’y est pas autorisée. Une buvette et des stands de restauration seront proposés pour bien profiter de ce moment d’échange et de détente.

Place Camille Debard Place Camille Debard – La Voulte sur Rhône – Ardéche La Voulte-sur-Rhône 07800 Ardèche