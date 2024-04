Visite guidée par Jean-Claude Millet, créateur du jardin de Mercurart. Mercurart Mercuer, vendredi 31 mai 2024.

Visite guidée par Jean-Claude Millet, créateur du jardin.

Le samedi 1er juin à 14h30 et le dimanche 2 juin à 9h30.

Tarif préférentiel de 7 euros.

Visite interactive gratuite le vendredi 31 mai, toute la journée.

La visite dure en moyenne deux heures.

Inscription obligatoire par mail : jcmillet@icloud.com ou par téléphone au 06 03 78 66 37

Plus d’informations sur www.mercurart.com

Mercurart 124, route du Ranchet, 07200 Mercuer, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Mercuer 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://www.mercurart.com [{« type »: « email », « value »: « jcmillet@icloud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 03 78 66 37 »}] [{« link »: « https://mercurart.com/ »}] Galerie d’art, jardin et forge.

©Mercurart