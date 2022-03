Marché Chabottes Chabottes Catégories d’évènement: Chabottes

Hautes-Alpes

Marché Chabottes, 11 juin 2022, Chabottes. Marché Chabottes

2022-06-11 08:30:00 08:30:00 – 2022-09-14 13:00:00 13:00:00

Chabottes Hautes-Alpes Chabottes Produits locaux comme les tourtons, les ravioles, l’argousier, les fromages, miels et pâtes de fruits seront au rendez-vous. mairie@chabottes.fr +33 4 92 50 40 70 Chabottes

dernière mise à jour : 2022-03-22 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar

Détails Catégories d’évènement: Chabottes, Hautes-Alpes Autres Lieu Chabottes Adresse Ville Chabottes lieuville Chabottes Departement Hautes-Alpes

Chabottes Chabottes Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chabottes/

Marché Chabottes 2022-06-11 was last modified: by Marché Chabottes Chabottes 11 juin 2022 Chabottes Hautes-Alpes

Chabottes Hautes-Alpes