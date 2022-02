Marché Céramique Contemporaine Édition 2022 Giroussens Giroussens Catégories d’évènement: Giroussens

Tarn

Marché Céramique Contemporaine Édition 2022 Giroussens, 4 juin 2022, Giroussens. Marché Céramique Contemporaine Édition 2022 Giroussens

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-06 19:00:00 19:00:00

Giroussens Tarn Giroussens Sculptures, pièces décoratives ou utilitaires, la céramique se décline sous toutes les formes et techniques. Elle se donne à voir dans les déambulations du marché de Giroussens tous les ans avec des artistes d’ici et d’ailleurs. centre.ceramique.giroussens@orange.fr +33 5 63 41 68 22 Giroussens

dernière mise à jour : 2021-12-06 par Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac

Détails Catégories d’évènement: Giroussens, Tarn Autres Lieu Giroussens Adresse Ville Giroussens lieuville Giroussens Departement Tarn

Giroussens Giroussens Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/giroussens/

Marché Céramique Contemporaine Édition 2022 Giroussens 2022-06-04 was last modified: by Marché Céramique Contemporaine Édition 2022 Giroussens Giroussens 4 juin 2022 Giroussens Tarn

Giroussens Tarn