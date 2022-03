Marché aux puces Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Marché aux puces Rosheim, 29 mai 2022, Rosheim.

2022-05-29 08:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

Rosheim Bas-Rhin Vide grenier organisé par le Football Club de Rosheim. Metrage par 5 m uniquement Permanence pour les inscriptions au Club House les mardis et jeudis de 19h à 21h Vide grenier organisé par le Football Club de Rosheim. +33 6 80 64 85 91 Vide grenier organisé par le Football Club de Rosheim. Metrage par 5 m uniquement Permanence pour les inscriptions au Club House les mardis et jeudis de 19h à 21h Rosheim

