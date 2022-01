MARCHÉ AUX PUCES HANDBALL CLUB Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

Moselle

MARCHÉ AUX PUCES HANDBALL CLUB rue des Suédois Espace De Wendel Hombourg-Haut

2022-02-13 07:00:00 – 2022-02-13 17:00:00 rue des Suédois Espace De Wendel

Hombourg-Haut Moselle Hombourg-Haut Organisé par le Handball club de Hombourg Haut. Tarif : 10 euros l’emplacement (longueur 2,50m profondeur 1,80m). Installation des exposants à partir de 6h du matin. Réservations payables d’avance et prises dans l’ordre d’arrivée des formulaires accompagnés du règlement. Remboursement si protocole sanitaire interdisant la tenue du marché aux puces. pucesriviera@yahoo.fr +33 6 10 69 15 14 libre de droit

rue des Suédois Espace De Wendel Hombourg-Haut

