Lucie Horsch & Max Volbers Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Lucie Horsch & Max Volbers Théâtre du Jeu de Paume, 3 avril 2023, Aix-en-Provence . Lucie Horsch & Max Volbers 17-21 Rue De l’Opéra Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

2023-04-03 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-03

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR 27 37 Musicienne engagée et talentueuse, elle se donne pour mission de valoriser le répertoire de son instrument, très populaire au début du XVIIIe siècle.



Mariant les sonorités piquantes du clavier aux couleurs séraphiques de la flûte, elle a concocté avec le claveciniste Max Volbers un programme de pièces joyeuses et mélancoliques, pétillantes et discrètes, où s’entremêlent transcriptions du début du XXe siècle et musiques des baroques italien, français et allemand. Âgée d’à peine 24 ans, Lucie Horsch est qualifiée par The Guardian de “dernier phénomène dans le monde de la flûte à bec”. Festival de Pâques Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l'Opéra Ville Aix-en-Provence lieuville Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l'Opéra Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhone

Lucie Horsch & Max Volbers Théâtre du Jeu de Paume 2023-04-03 was last modified: by Lucie Horsch & Max Volbers Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence 3 avril 2023 17-21 Rue De l'Opéra Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Théatre du jeu de paume Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone