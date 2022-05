LOTO Oberstinzel Oberstinzel Catégories d’évènement: Moselle

2022-05-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-26 19:00:00 19:00:00

Oberstinzel Moselle Oberstinzel L’APE du Val de Sarre, organise un loto au profit de ses écoliers, à la salle des fêtes d’Oberstinzel. Les portes ouvriront à 12h00 avec une restauration sur place. Le jeux commenceront à 14h00. la réservation est obligatoire par téléphone (appel de préférence dans l’après-midi). Une restauration sur place, le soir sera également proposée. +33 6 79 19 97 12 Oberstinzel

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

