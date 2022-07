L’Odyssée Poligny, 28 mars 2023, Poligny.

L’Odyssée

10 15 EUR 28 mars à 20h30

MARION AUBERT | MARION GUERRERO

Revivre le mythique voyage d’Ulysse mais du point de vue de son fils, Télémaque, qui peine à se construire en l’absence de son père, c’est l’audace de ce théâtre subtil et volontairement rudimentaire, à hauteur d’enfant, qui parle d’une immense aventure : grandir.

Sur le rivage, en colère, Télémaque esseulé se pose des questions en attendant le retour de son père, Ulysse : « Pourquoi est-il parti ? Et ce père qu’il ne connaît qu’à travers les exploits héroïques qui lui sont contés, qui est-il ? Comment grandir sans lui ? » Une bande d’enfants surgit sur la plage pour le consoler, jouer avec lui, sans doute d’autres orphelins de marins partis avec son père. Il y a Mentor, le chef de la bande, et la jeune déesse Athéna, qui fera voir à Télémaque les aventures d’Ulysse jusqu’à son retour auprès de sa mère Pénélope. Avec la langue colorée et rythmée de Marion Aubert, transcendée par la musique live et une esthétique de science-fiction, la metteuse en scène Marion Guerrero fait du célèbre mythe d’Homère un conte-concert rock très intime, emportant le spectateur dans un récit fort et subtil.

A partir de 9 ans

Durée : 1h

