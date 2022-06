L’Odyssée pastorale Arles, 4 juillet 2022, Arles.

L’Odyssée pastorale

Mas du Pont de Rousty Musée de la Camargue RD 570 Arles Bouches-du-Rhône Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty

2022-07-04 – 2022-09-25

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty

Arles

Bouches-du-Rhône

0 7 Fils et petit-fils de berger, le photographe Lionel Roux capte, pour la restituer en images, la puissance silencieuse qui se perpétue sous les formes actuelles de la vie pastorale, cette force vitale forgée dans le contact des hommes et des bêtes partageant la même condition. Par le chemin qui nous relie à notre lointaine origine : celle d’une humanité ne connaissant en matière de temps que celui du cycle des saisons et, de proximité que celle de la nature et des bêtes Lionel Roux documente son pays natal, cet espace nommé « Provence » ou « pays d’Arles ». C’est un territoire très contrasté, blanc, vert, ocre, désertique, marécageux, plat, escarpé…, où Alpilles, Crau, Camargue, littoral, zones urbaines et industrielles se touchent, se frottent et se frictionnent.



Vendredi 8 juillet à 11h30, Estelle Rouquette, commissaire de l’exposition, conservateur du Musée de la Camargue propose une visite inaugurale de l’exposition dans le cadre de la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles. Détails et inscriptions : 04 90 97 10 82 –

Lionel Roux vit à Arles. Il est entre autres engagé dans des projets de photographies archéologiques avec le CNRS et le Centre Camille Jullian à Aix en Provence au sein de la Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme.

musee@parc-camargue.fr +33 4 90 97 10 82 http://www.museedelacamargue.com/

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles

