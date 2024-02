L’HEURE DU CONTE POUR TOUS ZÉLIE ET LA ZORBOX Yutz, mercredi 13 mars 2024.

Mercredi

Les Sales Fées Dès 6 ans

Zélie a grandi, et n’a pas changé… enfin si… mais pas assez… ou trop… elle est pressée… et nostalgique… Avant, c’était mieux… Zélie en a assez. Ses parents, l’école, la voisine… Rien ne va comme il faut. Et si la solution était de tout mettre dans la boîte, dans la Zorbox ?Enfants

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 15:00:00

fin : 2024-03-13

Rue de la Pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est accueil@mjc-yutz.com

