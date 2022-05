LES TROIS MOUSQUETAIRES Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

LES TROIS MOUSQUETAIRES Forbach, 26 mai 2022, Forbach. LES TROIS MOUSQUETAIRES les jardins du Burghof Centre européen des congrés Burghof Forbach

2022-05-26 16:30:00 – 2022-05-26 les jardins du Burghof Centre européen des congrés Burghof

Forbach Moselle Forbach Lorsqu’Alexandre Dumas publie en feuilleton son roman historique sur D’Artagnan et ses acolytes mousquetaires, il ne se doutait pas que celui-ci deviendrait un incontournable du patrimoine littéraire populaire, régulièrement adapté au cinéma ou à la télévision. Le jeune collectif théâtral 49701 a choisi de revenir à l’essence même de l’ouvrage en reprenant le principe des épisodes, remis au goût du jour à l’ère des séries en tous genres. Munis de sièges pliants, les spectateurs sont invités à suivre le spectacle le temps d’une journée – les trois saisons du premier cycle d’aventures – au gré d’une déambulation qui empruntera différents espaces tout autour du Burghof et du Schlossberg de Forbach. Une réjouissante expérience théâtrale au long cours ! info@carreau-forbach.com +33 3 87 84 64 30 https://carreau-forbach.com/ les jardins du Burghof Centre européen des congrés Burghof Forbach

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse les jardins du Burghof Centre européen des congrés Burghof Ville Forbach lieuville les jardins du Burghof Centre européen des congrés Burghof Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

LES TROIS MOUSQUETAIRES Forbach 2022-05-26 was last modified: by LES TROIS MOUSQUETAIRES Forbach Forbach 26 mai 2022 forbach Moselle

Forbach Moselle