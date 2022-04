Les Talents dans la rue Zimmerbach Zimmerbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Zimmerbach Haut-Rhin Zimmerbach Les talents s’exposeront dans les différents lieux (jardin, cour, garage..) que les habitants accepteront d’ouvrir le temps d’un week-end.

Artistes et artisans, vous êtes les bienvenus, prenez contact par mail avec 2acz@orange.fr

Un concours de la MEILLEURE TARTE AUX POMMES est prévu, composé d’un jury de professionnels, dont le Meilleur Ouvrier de France M. Iltis. Pour participer téléphonez au 0682044211 ou adressez un mail à 2ACZ

