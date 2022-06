LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : CAMPEMENT DU XIE SIÈCLE « AU TEMPS DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT » Asnières-sur-Vègre, 13 août 2022, Asnières-sur-Vègre.

LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : CAMPEMENT DU XIE SIÈCLE « AU TEMPS DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT »

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

2022-08-13 11:00:00 – 2022-08-14 19:00:00

Asnières-sur-Vègre

Sarthe

Asnières-sur-Vègre

4 EUR Les Milites Pagenses sont de retour au manoir de la Cour pour vous présenter le campement chevaleresque d’un petit aristocrate breton et sa maisonnée du XIe siècle. Vous pourrez profiter sur le campement des ateliers de vie quotidienne et des saynètes de combats.

Les chansons de geste, comme celle de Guillaume, retraçant la bataille d’Hastings (1066), se développent au XIe siècle. Venez écouter ces créations musicales avec la Cie Nessamelda. Épopées glorieuses et épiques adaptées en pièces de théâtre humoristiques avec musique, jonglerie et combats seront éblouir petits et grands.

Venez revivre la vie d’un camp de guerre du XIe siècle !

contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 http://www.lemanoirdelacour.fr/

