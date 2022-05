Les Rdv du bâti: Quelles aides pour rénover? Husseren-Wesserling, 31 mai 2022, Husseren-Wesserling.

Les Rdv du bâti: Quelles aides pour rénover? Husseren-Wesserling

2022-05-31 20:00:00 – 2022-05-31

Husseren-Wesserling Haut-Rhin Husseren-Wesserling

Les acteurs du territoire vous accompagnent dans un tour d’horizon des aides techniques et financières à la rénovation énergétique de votre maison et des aides à la rénovation du bâti ancien pour construire un projet de rénovation viable et réussi.

Intervenant: CEA, CITIVIA, ADIL, EIE, OKTAVE, CCVSA.

