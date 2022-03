LES PUCES DE FRESNAY Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Les Puces se tiendront en extérieur, près des halles. Vous pourrez y dénicher des objets remplis d’histoire vendus uniquement par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… il y en aura pour tous les goûts. En 2022 : les samedis 12 mars, 11 juin, 10 septembre et 10 décembre de 8h à 18h.

