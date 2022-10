Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Amou, 18 décembre 2022, Amou.

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Eglise Saint Pierre des luys Rue Saint-Pierre Amou Landes

2022-12-18 – 2022-12-18

Rue Saint-Pierre Eglise Saint Pierre des luys

Amou

Landes

25 EUR Le célèbre chœur d’enfants viendra chanter à la l’Église Saint-Pierre d’Amou . Ce concert est organisé par l’association des amis de l’église d’Amou.

Décrits comme des «ambassadeurs de la France» aux «voix cristallines», les Petits Chanteurs à la Croix de

Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommé pour son ouverture

et sa précision. La manécanterie est en résidence à Autun (Bourgogne) depuis 2014, placée sous la

direction de Vincent Bruggeman.

En hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le choeur vous interprétera des grands classiques de

la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, Panis Angelicus ou le Stabat Mater de Pergolèse mais

aussi des oeuvres plus actuelles et contemporaines tel que Sous le ciel de Paris ou À Paris. Spectacle familial et accessible à tous.

Billetterie en vente à l’Office de tourisme à Amou.

+33 5 58 89 02 25

Rue Saint-Pierre Eglise Saint Pierre des luys Amou

