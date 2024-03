Les oiseaux réveillent le printemps Accès par le parking du Bois Chardon, rue Alphonse Daudet, le long de la RD 448 Draveil, dimanche 17 mars 2024.

Les oiseaux réveillent le printemps Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 17 mars, 09h00 Accès par le parking du Bois Chardon, rue Alphonse Daudet, le long de la RD 448

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T09:00:00+01:00 – 2024-03-17T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T09:00:00+01:00 – 2024-03-17T12:00:00+01:00

C’est le printemps, les oiseaux se remettent à chanter. A chacun sa mélodie… Leurs vocalises sont leur signature. Ecoutez-les et vous saurez qui ils sont ! Au fil d’une promenade traversant des milieux écologiques variés, nous ferons l’inventaire et la description des oiseaux rencontrés en chemin. Ouvrez l’oeil ! les passereaux sont rapides… Ouvrez les oreilles ! c’est encore le meilleur moyen de les détecter et de les reconnaître.

Accès par le parking du Bois Chardon, rue Alphonse Daudet, le long de la RD 448 91210 DRAVEIL Draveil 91210 Essonne Île-de-France

ornithologie oiseaux

AINVO