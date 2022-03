Les Jardins de la Peignie – Installation des “Objets du quotidien détournés pour le jardin” pour un Concours. Ménéac Ménéac Catégories d’évènement: Ménéac

Ménéac Morbihan Ménéac Installation des “Objets du quotidien détournés pour le jardin” pour un concours dont la remise des prix aura lieu le 18 juin. Vernissage de l’exposition de sculptures. lesjardinsdelapeignie@gmail.com +33 2 97 93 36 12 Installation des “Objets du quotidien détournés pour le jardin” pour un concours dont la remise des prix aura lieu le 18 juin. Vernissage de l’exposition de sculptures. Ménéac

