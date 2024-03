Les insolites du donjon Loches, dimanche 24 mars 2024.

Les insolites du donjon Loches Indre-et-Loire

Grâce aux médiateurs et médiatrices de la Cité royale de Loches, entrez dans des lieux fermés au public habituellement. Découvrez des pans méconnus de l’histoire de Loches et du château.

Ces visites spéciales des lieux habituellement fermés au public au donjon de Loches offrent une perspective unique sur ce monument historique emblématique. En explorant ces endroits secrets, vous aurez l’occasion de vous plonger encore plus profondément dans l’histoire fascinante de cette forteresse médiévale et de créer des souvenirs inoubliables de votre visite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 11:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire citeroyaleloches@departement-touraine.fr

