Les Heures Musicales Ebersmunster Ebersmunster Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ebersmunster

Les Heures Musicales Ebersmunster, 3 juillet 2022, Ebersmunster. Les Heures Musicales Ebersmunster

2022-07-03 17:00:00 – 2022-07-03

Ebersmunster Bas-Rhin Ebersmunster Bas-Rhin EUR STABAT MATER, Antonin Dvorák ( 1841-1904). Composition majeure de sa première période de création, le Stabat Mater est une œuvre puissante, remplie d’émotion et de solennité. Elle a propulsé A. Dvorak sur le devant de la scène, lui permettant ainsi d’atteindre sa notoriété internationale. Grand Chœur de la Capella Carolina, Université de Heidelberg, Centre d’Etudes Internationales. Direction : Franz Wassermann, Marina Unruh, soprano, Regina Grönegreß, Contralto, Thomas Heyer, Ténor et Thomas Herberich, Basse. Série de concerts d’orgue et de musique classique dans un lieu unique. +33 3 88 85 78 32 STABAT MATER, Antonin Dvorák ( 1841-1904). Composition majeure de sa première période de création, le Stabat Mater est une œuvre puissante, remplie d’émotion et de solennité. Elle a propulsé A. Dvorak sur le devant de la scène, lui permettant ainsi d’atteindre sa notoriété internationale. Grand Chœur de la Capella Carolina, Université de Heidelberg, Centre d’Etudes Internationales. Direction : Franz Wassermann, Marina Unruh, soprano, Regina Grönegreß, Contralto, Thomas Heyer, Ténor et Thomas Herberich, Basse. Ebersmunster

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Système d’informations touristique AlsaceSystème d’informations touristique Alsace

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ebersmunster Autres Lieu Ebersmunster Adresse Ville Ebersmunster lieuville Ebersmunster Departement Bas-Rhin

Ebersmunster Ebersmunster Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ebersmunster/

Les Heures Musicales Ebersmunster 2022-07-03 was last modified: by Les Heures Musicales Ebersmunster Ebersmunster 3 juillet 2022 Bas-Rhin Ebersmunster

Ebersmunster Bas-Rhin