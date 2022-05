LES FRESQUES DE NICOLAÏ GRESCHNY Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Laissez-vous conter les fresques d’inspiration byzantine de l’église Saint-Lazare. Une visite organisée par l’association “Patrimoine Le Mans Ouest”.

Billetterie exclusivement sur place.

Laissez-vous conter les fresques d'inspiration byzantine de l'église Saint-Lazare. Une visite organisée par l'association "Patrimoine Le Mans Ouest".

Billetterie exclusivement sur place.

Rdv sur place, rue de l'Église (face à la manufacture des tabacs).

