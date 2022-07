Les Ateliers Culinaires « Sur le pouce » La Gacilly, 12 juillet 2022, La Gacilly.

Les Ateliers Culinaires « Sur le pouce »

19, Chemin de La Bergerie La Bergerie Yves Rocher La Gacilly Morbihan La Bergerie Yves Rocher 19, Chemin de La Bergerie

2022-07-12 12:30:00 – 2022-09-03

La Bergerie Yves Rocher 19, Chemin de La Bergerie

La Gacilly

Morbihan

L’auberge est ouverte, c’est CIY (cook it yourself)! Sortez votre plus beau tablier, notre Chef Mark Greenfiled vous invite à passer derrière les fourneaux pour concocter des petits plats sans fausses notes – d’inspiration végétale et locavore, of course. Une pincée de maîtrise, une cuillérée d’astuces et le tour (de main) est joué : reste à se mettre les sabots sous l’étable pour déguster ensemble.

Activités Grand public, familles et enfants. Tarifs adultes et enfants à partir de 7 ans : 25€.

Durée : 45mn. Places limitées de 2 à 16 personnes.

Tous les mardis, mercredis, jeudis et samedis.

contact@labergerieyvesrocher.com +33 2 99 08 69 00

La Bergerie Yves Rocher 19, Chemin de La Bergerie La Gacilly

