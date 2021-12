Épinal Épinal Épinal, Vosges LES ARTS GRAPHIQUES SORTENT DE LEUR RÉSERVE. PAPIERS POUDRÉS: LA COLLECTION DE PASTELS DU MUDAAC Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

LES ARTS GRAPHIQUES SORTENT DE LEUR RÉSERVE. PAPIERS POUDRÉS: LA COLLECTION DE PASTELS DU MUDAAC Musée Départemental d'Art Ancien et Contemporain 1 place Lagarde Épinal

2022-02-05 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-05 17:00:00 17:00:00

Épinal Vosges 6 EUR Le MUDAAC poursuit la (re)découverte de sa riche collection d’arts graphiques. Conservée en réserves pour la préserver des altérations de la lumière notamment, cette collection, fragile par la nature de son support (le papier) et de ses différentes techniques (crayon, encre, fusain, sanguine, pastel), comprend 4000 dessins et estampes du 17e au début du 21e siècle. Pour cette deuxième édition, c’est la collection de pastels qui est mise à l’honneur. Composée

d’une vingtaine d’œuvres, ce corpus inédit n’a jamais été étudié. Pourtant, sa composition reflète à elle seule une large partie de l’histoire de ce médium, dont la précision et la finesse

d’exécution demeurent exceptionnelles. La singularité de cette technique, longtemps considérée à mi-chemin entre la peinture et le dessin, renforce l’intérêt de ces œuvres, à la fois délicates par le rendu de leur texture soyeuse, et puissantes par leur luminosité.

De l’art du portrait, issu des cours européennes du 18e siècle, en passant par des œuvres plus

modernes d’artistes lorrains, cette exposition-dossier trouve son point d’orgue avec la présentation rare et inédite d’une version de l’œuvre d’Odilon Redon, Les Yeux clos. +33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/ Odilon Redon, Les Yeux clos © MUDAAC – Épinal, cliché CD88-JL

Musée Départemental d'Art Ancien et Contemporain 1 place Lagarde Épinal

